Furia Meloni su Forza Italia: "Vogliono liberarsi di noi? Smentiscano subito Tosi"

28 giugno 2022 a

Dopo il patatrac di Verona la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni si toglie qualche sassolino dalle scarpe: «Ho letto alcune dichiarazioni che considerato - diciamo così - ingenerose, e alcune cose che non ho compreso. Leggo oggi un’intervista di un esponente di Forza Italia (Tosi, ndr) che dice che bisogna liberarsi di FdI. Vorrei sapere se è la linea ufficiale di Forza Italia, oppure no. Ovviamente non lo credo». Lo ha detto la leader di FdI a margine di un convegno di Ecr a Roma.

«Sboarina ha aperto a Tosi - ha continuato Meloni - il tema dell’apparentamento è abbastanza tecnico. Non si fa quasi mai, perché favorisce la coalizione avversaria sul piano dei seggi. Sboarina ha detto che era favorevolissimo a un accordo politico. Quando leggo però l’intervista di Tosi di oggi, fiero di aver fatto vincere la sinistra, che adesso a occhio lavora anche per farla vincere a livello nazionale dopo le dichiarazioni che ha fatto, il dubbio mi viene...».

