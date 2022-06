Letta ha vinto? Sì, ma solo l'Oscar del bluff. Così il sondaggista stronca il leader Pd

Il segretario del Pd "ha finto di aver vinto le amministrative". La sentenza di Piepoli. E i consigli al centrodestra

Altro che trionfo del centrosinistra. Semmai c'è stata una vittoria di Enrico Letta, è stata quella dell'Oscar per il miglior bluff. Perché il leader del Pd ha semplicemente "finto di vincere". Parola del decano dei sondaggisti italiani, Nicola Piepoli.

«Io penso che il centrodestra non sia stato sconfitto perchè ha preso circa il 50% dei consensi - spiega Piepoli all'AdnKronos - Ha subito, se mai, una sconfitta ideologica, visto che ha perso una città emblema come Verona... ma perdere due-tre città emblema non significa perdere voti e la gara, c’è un abisso....».

«Il centrodestra -avverte Piepoli- ha sconfitto se stesso, perchè non si è unito al momento giusto, al momento cioè della crisi in cui occorre assolutamente essere compatti. Il problema, quindi, sono le alleanze: se continuano in questa maniera, il centrodestra perde le politiche del 2023.Per questo, il mio consiglio a Salvini, Meloni e Berlusconi è: unitevi, ma per la vita, altrimenti nel 2023 perdete». «Più vi unite, più avrete successo», insiste Piepoli che si complimenta con Enrico Letta per come ha "comunicato" i dati elettorali del secondo turno: «Letta ha finto di vincere... È in gamba, è un grande comunicatore, ha comunicato alla sua maniera i numeri...».

