Sondaggi, il sorpasso di FdI al Pd è totale: nuovo record. Lega ancora giù, Conte in picchiata

Fratelli d'Italia sempre più in alto e primo partito, il Pd tiene, la Lega in calo e il Movimento 5 Stelle che rischia l'emorragia letale, anche alla luce della scissione messa in atto da Luigi Di Maio. La media dei sondaggi elaborata da Termometro Politico mette insieme i risultati delle rilevazioni di vari istituti (Swg, TP, Noto, Euromedia, Tecné ed EMG) per fotografare gli orientamenti di voto degli italiani.

Il duello al vertice è quello tra i partiti guidati da Giorgia Meloni ed Enrico Letta, il cui risultato si differenzia nei vari sondaggi. FdI è in testa per Tecné, mentre il Pd primeggia per Euromedia Research. Ma nella media Fratelli d’Italia tocca un nuovo record e diventa primo con il 22,7%.

Dopo le elezioni amministrative a trarre il maggior vantaggio "è stata la formazione di Giorgia Meloni, che cresce a un livello mai toccato finora, il 22,7%, e supera, anche se di un solo decimale, il Pd, anche se in quest’ultimo mettiamo Articolo 1. Altro record, ma negativo, per la Lega, che crolla al 15,2%, la percentuale peggiore dall’inizio del 2018".

"Molto male anche il Movimento 5 Stelle, che arriva al 12,3%. Anche in questo caso si tratta di una percentuale che non veniva toccata da molto tempo", spiega TP la cui media riguarda sondaggi che vanno dal 12 al 18 maggio, e quindi senza gli effetti della scissione grillina. Tra gli altri partiti stabile Forza Italia (8,1%), crescono Azione +Europa (4,9%) e Italia Viva (2,9%), calano Sinistra Italiana (4%) e Verdi (3,7%).

