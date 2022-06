Caos 5Stelle, Alessandro Di Battista ne ha per tutti: ignobile tradimento. Potere e poltrone, così il Movimento è morto

21 giugno 2022 a

a

a

Un "ignobile tradimento". Alessandro Di Battista riserva parole di fuoco per la mossa di Luigi Di Maio che sta ufficializzando nuovi gruppi parlamentari (il nome indicato è Insieme per il futuro) a cui hanno aderito almeno 46 eletti grillini. Lo strappo con Giuseppe Conte si consuma nel più rumoroso dei modi: una scissione.

Il “c'eravamo tanto amati” dei tre dioscuri del grillismo. Si sgretola il M5S

"Un movimento nato per non governare con nessuno ha il diritto di evolversi e governare con qualcuno (mantenendo, ovviamente, la maggioranza nel consiglio dei ministri) per portare a casa risultati. Non ha alcun diritto di governare con tutti per portare a casa comode poltrone. Si chiama ignobile tradimento. Non senso di responsabilità. Forse adesso, e soltanto adesso, alcuni attivisti del Movimento stanno comprendendo le ragioni delle mie scelte passate (e anche di quel che dicevo in passato)", ha scritto su Facebook l'ex M5s che spara a zero sull'attaccamento al potere del Movimento e sulle ambizioni del ministro degli Esteri e di chi lo seguirà.

L'ora della resa dei conti per Di Maio. “Applausi o fischi?”, pomeriggio di fuoco per la mossa di Draghi

"Della nuova scissione del Movimento 5 stelle (ricordo che ne avvenne già una dopo l’ok al governo Draghi) e della nascita del nuovo gruppo ’atlantisti e europeisti' o ’moderati e liberali', non mi importa nulla", taglia corto in un altro post Di Battista che definisce suicida la scelta di sostenere il governo di Mario Draghi da parte dei 5stelle.

Nasce "Insieme per il futuro", Di Maio scippa 46 parlamentari a Conte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.