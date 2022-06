Otto e mezzo, Lucio Caracciolo avverte Giorgia Meloni: "Ha vinto ma...". Il problema che può fermare Fratelli d'Italia

13 giugno 2022 a

a

a

"Il problema della Meloni, non è la Meloni ma il suo partito". La stoccata viene dall'esperto di geopolitica Lucio Caracciolo, ospite della puntata di Otto e mezzo di lunedì 13 giugno. Gruber lo interroga sulle elezioni amministrative e lui risponde facendo i complimenti a Giorgia Meloni per il risultato di Fratelli d'Italia. Ma dopo i complimenti c'è l'avvertimento che non ti aspetti. E che spiazza tutti.

Sorpresa a Otto e mezzo. Torna la Gruber ma conduce da casa. Cosa dice in diretta sul Covid

"La Meloni ha vinto e sarà sicuramente la leader della coalizione di centrodestra alle prossime elezioni politiche del 2023 - dichiara il direttore di Limes - Ma il suo problema è il suo stesso partito". A quel punto la Gruber lo incalza e gli chiede di spiegarsi meglio. A quel punto Caracciolo vuota il sacco e spiega che "in Fratelli d'Italia non ci sono personalità disponibili per incarichi e responsabilità di governo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.