Marcello Sorgi: "Ecco la verità sul viaggio di Salvini a Mosca"

Marcello Sorgi prova a spiegare il viaggio di Matteo Salvini a Mosca. L’editorialista de La Stampa cerca di capire cosa si celi dietro questa decisione che ha creato polemiche anche all'interno della Lega. Stando a quanto scritto da Sorgi, Salvini sarebbe avrebbe riscontrato in questi mesi difficoltà sempre maggiori dalle parti dell'imprenditoria italiana soffocata dalle sanzioni imposte alla Russia. Da qui il tentativo di sbloccare la situazione e dare ossigeno alle imprese che non condividono la linea del governo.

Secondo l'editorialista, ci sarebbe anche un altro motivo dietro il viaggio annunciato di Salvini. Sarebbero infatti in atto anche pressioni da alcuni ambienti della Lega, quelli più legati anche al mondo imprenditoriale che si trova a dover fare i conti con le sanzioni.

Ma il "no" arrivato da palazzo Chigi e fatto trapelare dallo staff di Draghi ha messo in stand by l'ipotesi di un viaggio del leader della Lega verso la Russia. Al momento Salvini ha deciso di attendere. E una missione in Russia col rischio del fallimento potrebbe avere un effetto boomerang sulla leadership dello stesso Salvini.

