Il viaggio di Salvini a Mosca spacca la Lega. E scoppia il caso del consulente Capuano

Il viaggio di Matteo Salvini a Mosca, ancora da ufficializzare, crea qualche malumore all'interno della Lega. Lorenzo Fontana, vicesegretario del partito con delega alla politica estera, avrebbe chiesto conferma allo stesso Salvini. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la telefonata tra i due sarebbe andata così: «Ma è vero?». «Beh, sì, ci sto pensando...», la risposta del leader del Carroccio. «Matteo, riflettici bene, sii prudente, è un momento delicato. Questa cosa si può rivelare un boomerang» avrebbe ribattuto Fontana.

Secondo il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, dietro la decisione di Salvini ci sarebbero i “consigli di un legale che lo affianca da qualche mese: si chiama Antonio Capuano, è stato deputato di Forza Italia dal 2001 al 2006 e consigliere comunale di Frattaminore, in Campania, fino al 2012. Prima di lavorare all’estero, in Medio Oriente, e scomparire dalle cronache politiche. Di certo, oggi collabora con Salvini, gli è vicino in questioni che riguardano Mosca".

Proprio Capuano è stato contattato da Repubblica. Ecco il dialogo riportato dal quotidiano:. "Al telefono, l’ex parlamentare si schermisce: «Faccio l’avvocato e assisto alcune ambasciate». Anche quella russa? «Non glielo le dico per riservatezza, mi capisca. Con Salvini ci siamo confrontati su alcuni dossier. Non ho un incarico formale. Lui ha ovviamente la sua autonomia di pensiero».

