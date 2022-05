Italia danneggiata e svenduta con la scusa del Pnrr: Francesco Lollobrigida stronca il governo

29 maggio 2022 a

a

a

Il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida, usa toni duri nei confronti del governo Draghi sulla questione del ddl concorrenza, che segnerà il destino dei gestori delle spiagge italiane: “La vicenda dei balneari deve tenere conto dell’economia nazionale. Queste persone hanno annaffiato la sabbia con il loro sudore e con il loro lavoro quotidiano hanno trasformato quelle spiagge in qualcosa di credibile. In Europa altre nazioni hanno difeso le proprie imprese e la propria economia. Il governo Draghi, con la scusa del Pnrr, sta facendo delle scelte che ci danneggeranno perché mirano a svendere i beni degli italiani. Fratelli d’Italia terrà la posizione che ha scritto e definito nel programma elettorale in difesa degli italiani e dell’economia nazionale”.

Meloni a valanga su Draghi: “Al governo piace un Sud Italia povero e senza lavoro"

Lollobrigida, intervistato da Sky Tg24, ha poi sbugiardato Giuseppe Conte e il suo partito: “Il Movimento 5 stelle sta prendendo in giro gli italiani. Conte dice una cosa e il ministro degli Esteri, dei Cinquestelle, fa l'esatto contrario. Noi abbiamo snidato questa strategia, io ho offerto la nostra disponibilità in aula nel caso in cui il Cinquestelle chiedesse di votare e i Cinquestelle hanno ritirato la richiesta in capigruppo. Stanno prendendo in giro gli italiani, è ora che mettano la faccia sulle scelte che fanno. Ma io ritengo che in nome del poltrone sacrificheranno ogni principio e ogni idea. Avranno preso in giro gli italiani anche questa volta”.

"Se prende più voti...". Salvini dà l'ok a Meloni premier

“Noi - chiosa Lollobrigida mandando un messaggio agli alleati - non chiederemo mai voti per chi è pronto ad allearsi con Pd e Movimento 5 stelle. Se il centrodestra deve esistere deve essere alternativo ai progressisti e ai 5 stelle. Se queste saranno le condizioni saremo alleati e costruiremo una alleanza per vincere e governare. Se non sarà possibile faremo altro”.

"Mossa imprudente". Toti boccia il viaggio di Salvini in Russia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.