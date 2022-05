Sondaggio Emg per Agorà, Fratelli d'Italia allunga sul Pd: dove vola Giorgia Meloni. Calo choc per la Lega

26 maggio 2022 a

a

a

Non si ferma la corsa di Fratelli d'Italia così come la flessione della Lega, mentre nel centrosinistra guadagna il Pd e cala il Movimento 5 stelle. A scattare la fotografia del consenso ai partiti è il sondaggio sulle intenzioni di voto presentato giovedì 26 maggio da Fabrizio Masia, ad di Emg Different, nel corso di Agorà su Rai 3. Il partito di Giorgia Meloni tocca nuovi massimi storici nelle rilevazioni. FdI è dato al 22,3 per cento in crescita di un punto decimale rispetto a una settimana fa. Al secondo posto il Partito democratico di Enrico Letta che guadagna lo 0,2 ee si attesta al 21 per cento. Perde mezzo punto percentuale la Lega di Matteo Salvini che continua calare e scende al 15,2 per cento, mentre Forza Italia rivede l'8 per cento in virtù di un balzo dello 0,2.

Referendum sulla giustizia, ecco chi vince. E sul quorum...

Si erodono ancora i consensi per il Movimento 5 stelle che cede lo 0,1 e scende al 13 per cento. Tra gli alti partiti Azione + Europa è al 4,6 per cento mentre Italia Viva è dato al 3,5. Nel gruppone del 2 per cento perdere lo 0,3 Italexit di Gianluigi Paragone che una settimana fa aveva toccato il 2,5.

"Se Draghi continua così....". L'allarme di Cottarelli gela il governo

Nel clima di incertezza generale, con la convivenza dei partiti nella maggioranza che diventa sempre più complicata, la figura di Mario Draghi sembra rafforzarsi. La fiducia nel suo governo passa infatti dal 46 per cento al 48. Ma gli italiani sono preoccupati per l'andamento del conflitto in Ucraina. nel sondaggio dii Masia emerge come la maggioranza degli intervistati pensi che la guerra durerà mesi (il 42 per cento) o addirittura anni (23 per cento).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.