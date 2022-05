Referendum sulla giustizia, il sondaggio di Mentana anticipa chi vince e chi perde

23 maggio 2022 a

I cinque referendum sulla giustizia si avvicinano a grandi passi. L'appuntamento è fissato per domenica 12 giugno e il tema è di quelli caldissimi: la riforma della giustizia. Ma cosa voteranno gli italiani? Il sondaggio Swg diffuso da Enrico Mentana durante il Tg7 di lunedì 23 non sembra lasciar adito a dubbi. Ma andiamo con ordine. Sul tema della separazione delle carriere favorevoli il 71%, contrari il 29%. Sui Consigli giudiziari 66% favorevoli e 34% contrari, sulla riforma delle elezioni del Csm 59% sì e 41% no.

Discorso diverso per gli ultimi due referendum in cui vinceranno i no. Sulla limitazione della custodia cautelare 46% sì e 54% no, sull'abolizione della legge Severino 42% favorevoli e 58% contrari. Ma il vero dilemma è quello legato al quorum: secondo Swg l'affluenza si attesterà attorno al 26-30%. Insomma la quota del quorum è molto, molto lontana.

