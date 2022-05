Crisi di governo, Carlo Cottarelli lancia l'allarme a Mario Draghi

24 maggio 2022 a

"Se Draghi continua così è meglio andare alle elezioni". Carlo Cottarelli è il direttore dell'Osservatorio dei Conti pubblici italiani e mette in guardia contro le recenti fibrillazioni dell'esecutivo. "Se il governo non riceve abbastanza sostegno la situazione della maggioranza si fa delicata - ha proseguito Cottarelli in collegamento con Stasera Italia - Il problema è che anche gli italiani hanno cambiato la loro opinione. Secondo i sondaggi, alle prossime elezioni ci sarà una maggioranza di centrodestra anche senza riforma della legge elettorale".

Poi viene affrontato il tema dell'evasione fiscale. "In Italia abbiamo un'evasione attorno al 65% mentre negli Stati Uniti è ferma al 56% - spiega Cottarelli - Questo succede anche perché abbiamo una quota più alta di lavoratori autonomi". Infine si affronta il tema dell'approvigionamento di grano dall'Ucraina e del rischio di invasione dei migranti. "Bisogna sbloccare il grano dall'Ucraina - e dare sussidi alle popolazioni. Ci sono 120 milioni di persone che potrebbero cadere nella povertà più assoluta".

