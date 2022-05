Facciamo tutto quello che vogliono gli Stati Uniti, Andrea Scanzi strapazza Draghi: totalmente piegato a Biden

Giada Oricchio 11 maggio 2022 a

Mario Draghi fa l’americano: è totalmente piegato a Joe Biden sulla guerra in Ucraina. Il severo giudizio è di Andrea Scanzi, giornalista de Il Fatto Quotidiano. In collegamento con Bianca Berlinguer, conduttrice del talk #cartabianca, martedì 10 maggio, Scanzi si è detto convinto che all’interno dell’Europa continentale ci siano due tesi divergenti su come uscire da questa crisi: “Da una parte c’è la posizione iperatlantista cioè facciamo tutto quello che vogliono gli Stati Uniti e mi sembra la tesi del governo Draghi che segue in maniera pedissequa la volontà di un regime change, ipotizzato da Biden che mira a disarcionare Putin e dall’altra ci sono Macron, Scholz, Conte, Salvini, Bersani, nelle ultime ore anche Letta, che pensano a un negoziato”.

Scanzi ha posto l’accento su un aspetto: “Il problema è capire cosa pensi veramente Draghi. Ho la sensazione che Draghi la pensa come Biden e che sia totalmente piegato a lui e alla Nato non perché sia stato folgorato dal loro fascino, ma proprio perché la pensa come loro. Cosa fa adesso? Si piega o comincia ad avvicinarsi a Scholz e Macron?”. Per lo scrittore, una nutrita parte del governo non segue il premier che “purtroppo si sta dimostrando eccessivamente americanista e dà la sensazione di arrivare sempre –esimo, arriva sempre dopo”. Scanzi chiude con la speranza che Draghi capisca che gli interessi dell’Italia e dell’Europa non possono coincidere con quelli americani, men che meno dentro questo conflitto.

