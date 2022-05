Monza beffato, sfuma il ritorno in Serie A di Silvio Berlusconi. Per ora

06 maggio 2022 a

Niente ritorno in Serie A. Almeno per adesso. Il Monza di Silvio Berlusconi perde a Perugia dopo aver cercato il gol-promozione e dovrà tentare di vincere i playoff. Il Cavalieri ha annullato la trasferta al Curi, forse si aspettava un epilogo così e alla fine il volto della delusione in tribuna era quello di Adriano Galliani, immortalato dalle telecamere al termine del match.

Il Lecce chiude il campionato al primo posto con 71 punti grazie alla vittoria per 1-0 sul già retrocesso Pordenone. Gol promozione firmato da Majer al 46’. Anche la Cremonese torna in Serie A scavalcando al secondo posto il Monza con 69 punti. I grigiorossi festeggiano grazie alla vittoria nel derby contro il Como per 2-1: le reti di Di Carmine al 28’ e al 47’. Non basta un rigore di Bellemo ai lariani al 96’.

In chiave playoff, al terzo posto chiude il Pisa grazie al 2-1 in casa del Frosinone che invece resta fuori dalla post season. I toscani scavalcano a loro volta il Monza, battuto per 1-0 a Perugia. Tre punti firmati da Ferrarini all’85’ che consentono agli umbri di agguantare l’ottavo posto che vale i playoff.

Qualificate nella postseason anche il Brescia, che oggi ha battuto la Reggina 3-0, l’Ascoli che ha travolto la Ternana 4-1 e il Benevento sorpreso invece in casa dalla Spal per 2-1. In coda l’Alessandria retrocede in Serie C per effetto della sconfitta interna con il Vicenza. I veneti giocheranno i playout contro il Cosenza, che ha battuto per 1-0 il Cittadella con un gol di Zilli al 65’

