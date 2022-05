Gli italiani non l'hanno votato, Paolo Liguori tuona contro Mario Draghi

04 maggio 2022 a

"Draghi non è stato votato da nessuno". Paolo Liguori tuona contro il presidente del Consiglio italiano durante la puntata di "Stasera Italia" andata in onda mercoledì 4 maggio. Secondo il direttore editoriale de "Il Riformista", il premier dovrebbe condividere col Parlamento le decisioni sull'invio delle armi. "Gli italiani devono sapere e il Parlamento deve votare - ha detto Liguori - ma abbiamo un presidente del Consiglio che non è stato votato da nessuno".

Anche Liguori torna sul tema del consenso di Putin: "Non mi sembra affatto diminuito - ha detto Liguori alla Palombelli - Il problema è che l'Europa si muove separatamente. Macron e Scholz vanno ognuno per conto suo. Insomma non c'è compattezza neppure tra i Paesi chiave".

