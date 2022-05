Controcorrente, l'analisi di Donatella Di Cesare: Italia ventre molle dell'Occidente, legami profondi con la Russia

04 maggio 2022 a

L'Italia ventre molle dell'Occidente nel conflitto in Ucraina. L’analisi nel corso della puntata del 4 maggio di Controcorrente, talk show serale condotto da Veronica Gentili su Rete4, è effettuata da Donatella Di Cesare, professore ordinario di Filosofia teoretica all’Università Sapienza, che analizza il legame tra il nostro Paese e la Russia di Vladimir Putin: “Spesso quello che si dice debolezza può essere una forza sotto un altro aspetto. Il caso dell’Italia è molto simile a quello della Germania, sono due paesi all’interno dell’Europa che provengono da un passato comune del ‘900, hanno condiviso esperienze analoghe, sono due paesi che avevano legami molto forti con la Russia. Non sono legami per la questione del gas e dell’energia, sono legami profondi e culturali”.

