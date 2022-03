La promessa di Draghi a Zelensky: Italia pronta a fare di più. "Ucraina eroica davanti alla ferocia di Putin"

22 marzo 2022 a

"L’arroganza del governo russo si è scontrata con la dignità del popolo ucraino, che è riuscito a frenare le mire espansionistiche di Mosca e a imporre costi altissimi all’esercito invasore". Il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera dopo le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha lodato la resistenza "eroica" dell'ucraina "su cui si abbatte la ferocia di Putin", e ha confermato il sostegno dell'Italia a Kiev.

"Il governo e il Parlamento sono in prima fila nel sostegno all’Ucraina. Sin da subito, abbiamo offerto aiuti finanziari e umanitari e abbiamo risposto, insieme ai partner europei, alle richieste del governo ucraino di assistenza per difendersi dall’invasione russa. Siamo pronti a fare ancora di più" ha detto il presidente del Consiglio, che ha ricordato che l’Italia ha "attivato corridoi speciali per i minori orfani e ci siamo impegnati in particolare per il trasferimento di persone fragili e malate. Voglio ringraziare di nuovo il Parlamento - la maggioranza e il principale partito di opposizione - per aver approvato queste misure con unità e convinzione", ha aggiunto. Nel decreto approvato venerdì, "abbiamo poi stanziato nuovi fondi per finanziare lo sforzo di accoglienza verso i cittadini ucraini - ha proseguito il premier - Vogliamo aiutare i rifugiati non solo ad avere una casa, ma anche a trovare un lavoro e a integrarsi nella nostra società. Come hanno fatto i 236.000 ucraini che già vivono in Italia, a cui va ancora una volta tutta la mia vicinanza".

" Di fronte ai massacri, dobbiamo rispondere con gli aiuti, anche militari, alla resistenza" ha ribadito Draghi che ha detto: "Oggi l’Ucraina non difende soltanto se stessa. Difende la nostra pace, la nostra libertà, la nostra sicurezza. Difende quell’ordine multilaterale basato sulle regole e sui diritti che abbiamo faticosamente costruito dal dopoguerra in poi. L’Italia vi è profondamente grata". "L’Italia è al fianco dell’Ucraina. L’Italia vuole l’Ucraina nell’Unione europea" ha ribadito Draghi.

