"Più assenti del previsto", i buchi a Montecitorio per Zelensky: chi ha dato forfait

Mentre vanno in onda le immagini da Montecitorio, dove il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato a deputati e senatori italiani, si notano "i buchi" in parlamento. "Gli assenti sono più del previsto", afferma l'editorialista della Stampa Marcello Sorgi che ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira commenta le immagini del circuito della Camera e del Senato. I "buchi" in certe aree dell'emiciclo sono evidenti.

Veleni sul giorno di Zelensky, il "campo largo" del centrosinistra va in tilt

Tra gli elementi nuovi dal punto di vista politico del discorso, sottolinea Sorgi, c'è il fatto che Zelensky non ha fatto riferimenti a una richiesta di no-fly zone, dopo i ripetuti dinieghi da parte dell'Europa. "La vostra forza deve fermare una sola persona affinchè possano sopravvivere in milioni", ha detto tra l'altro il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso al Parlamento italiano. "Gloria all’Ucraina e grazie all’Italia", ha detto Zelensky prima di ricevere l’ovazione dell’emiciclo, che in piedi ha applaudito a lungo. Il discorso di Zelensky è durato circa 15 minuti.

Zelensky a deputati e senatori: Mariupol? Immaginate Genova completamente distrutta

