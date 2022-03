Il discorso di Zelensky a deputati e senatori italiani, diretta video da Montecitorio

22 marzo 2022 a

a

a

A Montecitorio seduta comune del Parlamento per ascoltare le parole in videocollegamento del premier ucraino Volodymyr Zelensky. Molti deputati e senatori in aula alla Camera hanno all’occhiello delle giacche o sui vestiti fiocchi di diversi colori. Il Movimento 5 Stelle rosso contro la violenza sulle donne ucraine, IV e Pd con i colori della bandiera dell’Ucraina. Atteso il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Deputati e senatori non potranno fare domande al leader ucraino. A far rumore, però, sono anche le assenze, molte delle quali nel Movimento 5 stelle.

Qui di seguito e a questo link la diretta video del discosto di Zelensky.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.