Zelensky parla all'Italia: Mariupol? Immaginate Genova completamente distrutta

Il presidente ucraino Volodymyr Zleensky è intervenuto in video-collegamento, martedì 22 marzo, con la Camera dei deputati. Nel suo discorso a deputati senatori il leader ucraino ha fatto riferimento per tre volte alla città di Genova: "Mariupol è come Genova dopo tre settimane di asedio e bombardamento. Immaginate" la città ligure "distrtutta da cui scappano migliaia di persone. Parlo da Kiev, che per noi è importante come Roma lo è per tutto il mondo. Siamo al limite della sopravvivenza. Dopo tutta questa tragedia dobbiamo vivere nella pace" dice Zelensky che fa sapere di aver parlato questa mattina con papa Francesco.

I russi in Ucraina "torturano, violentano rapiscono i bambini. prtano via i nostri beni, come hanno fatto i nazisti nella seconda guerra mondiale" dice Zelensky. "Popolo italiano, dobbiamo fare il possibile per fermare questa gerra finanziata dai soldi dell'energia

"Sapete chi ha portato la guerra in Ucraina", i russi vengono in Italia in vacanza, dovete congelare i beni agli oligarchi e continuare con le sanzioni.

