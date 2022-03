Rischio incidente in Ucraina, doccia fredda del generale Camporini

16 marzo 2022 a

a

a

L'incidente militare ai confini dell'Ucraina è possibile eccome. Il generale Vincenzo Camporini non ha dubbi e ritiene alto il rischio che la guerra in Ucraina vada incontro a un'escalation militare. Anche per le forze Nato presenti al confine tra Polonia e Ucraina. La situazione è resa assai pericolosa perché tra le due parti in conflitto sono completamente chiusi i canali di comunicazione. Per questo un incidente potrebbe avere conseguenze devastanti. "La possibilità di un incidente è nella natura delle cose - dichiara il Generale Camporini durante Controcorrente condotto da Veronica Gentili su Rete4 - Dopo l'annessione della Crimea sono stati tagliati tutti i canali di comunicazione tra le due parti in campo e se c'è un incidente la situazione precipita".

"Come ci mette in trappola". Il generale Camporini avverte: l'altro piano di Putin contro l'Occidente

Il Generale Camporini affronta anche il tema delle cause della guerra in Ucraina e risale agli accordi di Minsk che non sono stati rispettati. "Dopo l'annessione della Crimea nel 2014 si fece anche un secondo round di accordi - prosegue Camporini - In base ai trattati entrambe le parti si impegnavano a fare qualcosa ma tutti aspettavano che iniziasse l'altra parte e così non si fece nulla e siamo arrivati a questo punto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.