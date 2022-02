Non ha un piano B, il generale Camporini smaschera Putin

28 febbraio 2022 a

Non ha un piano B. Il generale Vincenzo Camporini spiega quello che sta accadendo nella crisi tra Russia e Ucraina. "Il tavolo dei negoziati non è un bluff ma Putin pensava di risolvere il problema Ucraina in poche ore - ha detto Camporini in collegamento con la trasmissione L'Aria che Tira su La7 - Ora, però, dovrà salvare la faccia all'interno e all'estero. Si sente un despota che può sbeffeggiare in pubblico il capo dei servizi segreti. Ma se non riesce nel suo intento il suo potere comincerà a vacillare".

Russia-Ucraina, dialogo con vista nucleare

Poi il generale Camporini ha approfondito il tema della minaccia nucleare ventilata da Putin in alcune sue recenti dichiarazioni. "La minaccia atomica è parte integrante di un'escalation - conclude Camporini - ma siamo lontani da quello che accadeva durante la guerra fredda quando gli attacchi nucleari venivano organizzati in pochi minuti. Il tema dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea non va posto ora perché per Putin viene considerato una provocazione".

