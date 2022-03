Stasera Italia, “scelta drammatica, il peggio è possibile”. Il generale Vincenzo Camporini terrorizzato per l'asse Cina-Russia

Federica Pascale 14 marzo 2022 a

Se la Cina si schiera con la Russia, “il quadro politico cambia in modo radicale e drammatico perché a questo punto il confronto fra tutte le grandi potenze diventa una realtà possibile”. Lo afferma il generale Vincenzo Camporini, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, il talk di approfondimento politico in onda su Rete4. Durante la puntata di lunedì 14 marzo, il generale Camporini ha espresso scetticismo riguardo la possibilità che la Cina sostenga militarmente la Russia, schierandosi al suo fianco, perché, a suo dire, sarebbe ormai “padrino” dell’orso russo che “può tenere al guinzaglio senza necessità di ulteriori rischi per la Cina stessa”. Camporini afferma questo nonostante i comunicati in arrivo da Washington, che dichiarano il contrario: “il Financial Times è autorevole, ma sappiamo benissimo quanto la lotta per l'informazione può essere insidiosa” sottolinea il generale.

Cosa succede se la Cina si schiera con la Russia?

Risponde il generale Vincenzo Camporini a #StaseraItalia pic.twitter.com/ezLpRX0rwe — Stasera Italia (@StaseraItalia) March 14, 2022

