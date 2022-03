La Cina abbandona Putin, la profezia di Della Vedova sulla guerra

01 marzo 2022 a

La guerra della Russia in Ucraina rischia di diventare un boomerang per lo stesso Putin. Dopo l'invasione, infatti, stanno iniziando a prendere le distanze anche quelli che dovevano essere i primi alleati di Mosca: i cinesi. "C'è un malcontento crescente da parte della Cina - dichiara Benedetto Della Vedova durante la puntata di Stasera Italia andata in onda martedì 1 marzo - Per questo sta cominciando a vacillare anche la sponda cinese a Putin".

Poi il sottosegretario agli Affari esteri mette in evidenza il diritto degli ucraini all'autodeterminazione. "Gli ucraini hanno tutto il diritto di decidere se vogliono aderire all'Unione europea - prosegue Della Vedova - Nel 2014 l'Ucraina ha scelto un'altra strada e adesso deve poter perseguirla".

