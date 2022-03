Il grande ritorno di Danilo Toninelli, la gaffe sulla guerra in Ucraina è clamorosa

01 marzo 2022 a

Chi sentiva la mancanza delle gaffe dell'ex ministro Danilo Toninelli ha avuto un sussulto quando, seguendo il suo format video di Facebook chiamato non a caso "Controinformazione", il grillino si è lanciato in considerazioni geopolitiche sulla guerra. "L’espansione della Nato a est c’è stata, è stata enorme. E l’Ucraina, facendo parte dell’Unione europea, capite bene che poteva ambire a entrare nella Nato e rompere l’ultimo stato di confine tra la Russia e i paesi della Nato" ha detto l'ex titolare delle Infrastrutture che mette Kiev, sì avete letto bene, tra le Capitali dell'Ue.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha recentemente chiesto l'ingresso in Ue ma per Toninelli la richiesta, se accordata, potrà essere retroattiva... L'ennesima gaffe arriva dopo giorni, se non settimane, in cui si parla quasi esclusivamente della crisi ucraina e anche iglo osservatori più distratti alcune informazioni base le hanno apprese.

Tra le imprese di Toninelli è impossibile non ricordare il celeberrimo tunnel del Brennero e di quando alla commissaria Ue Violeta Bulc disse: "Sapete quante delle merci italiane, quanti degli imprenditori italiani utilizzano con il trasporto principalmente ancora su gomma il tunnel del Brennero?". Peccato che l’opera non è finita e ci passeranno solo treni.

Oppure quando caldeggiava per il progetto del nuovo Ponte Morandi un viadotto in cui "le persone possono vivere, possono giocare, possono mangiare", o quando in un servizio andato in onda sulla Rai sui veicoli elettrici aveva ammesso candidamente di aver acquistato un suv diesel.

