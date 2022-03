Fallisce attentato a Zelensky, la soffiata di Mosca svela lo spettro del golpe

01 marzo 2022 a

Fallito l'attentato a Zelensky. E a fermare il commando ceceno sarebbero stati proprio i servizi segreti di Mosca che hanno passato la "soffiata" ai servizi ucraini. Lo ha detto il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina Oleksiy Danilov citato dall’agenzia Unian.

«Siamo ben consapevoli dell’operazione speciale che avrebbe dovuto essere svolta direttamente dai kadyroviti (ceceni filorussi, ndr) per eliminare il nostro presidente. E posso dire che abbiamo ricevuto informazioni dall’Fsb, che non vuole prendere parte a questa sanguinosa guerra. Posso dire che il gruppo d’élite di Kadyrov che è venuto qui per eliminare il nostro presidente è stato neutralizzato». Lo ha detto il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina Oleksiy Danilov citato dall’agenzia Unian.

