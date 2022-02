L'Aria che Tira, “alza il telefono ed intervieni”. Maurizio Gasparri invoca l'intervento di Mario Draghi sui licenziamenti di Pfizer

18 febbraio 2022 a

Maurizio Gasparri bussa alla porta di Mario Draghi per risolvere il problema dei 130 licenziamenti già annunciati nello stabilimento Pfizer di Catania. Il senatore di Forza Italia è ospite in collegamento della puntata del 18 febbraio de L’Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Myrta Merlino, è si infervora nel sentire che un’azienda che ha avuto un boom di miliardi di dollari grazie al Covid ora licenzi dei lavoratori italiani: “Sono di Forza Italia, il mio partito è di impostazione liberale e rispettoso della cultura di impresa. Poi come in una guerra si realizzano i profitti di guerra, come chi produceva armi o acciaio, quindi nei dopoguerra c’era un problema di riequilibrio, di tassazioni straordinarie. Faccio un altro esempio, Amazon. Il signor Bezos ha guadagnato 81 miliardi di dollari in più, perché più gente ha comprato online vista la pandemia. Con 81 miliardi si paga la vaccinazione di tutto il pianeta. Io ora non dico che bisogna togliere ad Amazon e Pfizer 81 miliardi, 100 miliardi, non è possibile, ma a livello planetario i vertici dell’Onu e degli altri organi mondiali possono decidere di chiedere a queste aziende qualcosa su questi extra-profitti, dovuti al fatto che abbiamo bisogno dei vaccini. A livello internazionale si dice che un 5, un 10% di questi extra-profitti va su questo. La pandemia - sottolinea Gasparri - è come una guerra”.

Pfizer fa fuori 130 italiani: utili di miliardi con il Covid e ora pagano i lavoratori

“Non sono d’accordo con Nicola Fratoianni, non deve andare il ministro davanti ai cancelli, non deve ascoltare nessuno, basta una cosa. Il presidente del Consiglio Mario Draghi lo abbiamo voluto lì perché è un uomo famoso e potente, parla le lingue, ha vissuto in America, a Londra, alla Banca Centrale Europea. Allora lui - continua Gasparri con vigore e ricevendo gli applausi dei lavoratori in collegamento - prende il telefono, chiama il capo della Pfizer, visto che a lui risponderebbe, e gli dice ‘Io sono Mario Draghi, compro dalla tua azienda tonnellate di vaccini, tu a quegli operai di Catania gli dai un lavoro da fare, sennò io non compro più niente’. Basta una telefonata di 30 secondi di Draghi, gli chiederò di farla, 30 secondi con un tuo cliente importante. Faranno quello che vogliono, diamoci da fare”.

