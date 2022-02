Nonostante i miliardi derivati dal Covid Pfizer licenzia 130 lavoratori a Catania: proposta irricevibile

15 febbraio 2022 a

a

a

Si è concluso con un nulla di fatto l’incontro di questa mattina tra le sigle sindacali e la Pfizer Catania relativo al licenziamento collettivo di 130 lavoratori dello stabilimento etneo. «Le distanze tra l’azienda e i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl - spiegano i sindacati - rimangono siderali a maggior ragione dopo l’intervento aziendale di oggi che, attraverso il responsabile delle risorse umane Carmelo Fornito presente alla riunione, ha avanzato la possibilità di un ricollocamento nel sito di Ascoli Piceno (dove si produrrà la pillola anti Covid-19) per soli 50 lavoratori, tra le figure in esubero, su base volontaria con l’erogazione di un incentivo una tantum per il trasferimento. Il resto saranno licenziati, andando ulteriormente ad incrementare il gruppo dei dipendenti in uscita dalla Pfizer Catania già folto dopo la mancata conferma (50 a fine febbraio e 30 ad agosto) dei lavoratori con contratto interinale».

Troppi problemi al ciclo mestruale: si indaga su Pfizer e Moderna

«È una richiesta sicuramente irricevibile, aggravata dal fatto che l’eventuale adesione all’offerta deve giungere all’azienda entro pochi giorni», affermano i segretari territoriali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, Carmelo De Caudo, Maurizio Attanasio, Enza Meli e Giovanni Musumeci, Giacomo Rota segretario regionale di Filctem Sicilia, insieme ai segretari provinciali Jerry Magno di Filctem Cgil, Giuseppe Coco di Femca Cisl, Alfio Avellino di Uiltec Uil e Carmelo Giuffrida di Ugl Chimici, presenti al vertice con i rappresentanti sindacali unitari. Per i sindacati quella della multinazionale è «la prima sfoltita di una lunga serie che si vuole inaugurare ora per lo stabilimento di Catania, visto e considerato che non esiste un piano di ristrutturazione o di consolidamento e gli investimenti annunciati fanno presagire ben altro rispetto ad una volontà di mantenere aperto questo punto produttivo». Sono a rischio «i livelli occupazionali dell’intero stabilimento che vedono in ballo oltre 660 lavoratori».

Più di mille casi di "eventi avversi" tra bambini e ragazzi. Il report sul vaccino

«È assurdo che la Pfizer da due anni, ogni giorno che passa, accumula utili che ammontano a miliardi di dollari e non ha neanche una bozza di piano industriale per delineare il futuro del sito radicato da decenni nella nostra Zona industriale. Vogliamo invece che la realtà di Catania, che ha sempre dato tanto in termini di produzione, sia rilanciata per bene e che se davvero c’è necessità di rivedere l’assetto del personale tramite la soluzione Ascoli, questa deve essere rivolta a tutti i dipendenti e non solo ad una parte di essi». La posizione è stata ribadita dalle organizzazioni sindacali anche nel corso dell’audizione in videoconferenza con i deputati della III Commissione dell’Assemblea regionale siciliana. Intanto il tavolo aperto in Confindustria è stato aggiornato al prossimo 25 febbraio, mentre si attende l’incontro previsto in Prefettura per venerdì 18 con il prefetto Maria Carmela Librizzi e l’Assessore regionale del lavoro Antonio Scavone.

Il vaccino fa volare il fatturato di AstraZeneca: +38% in un anno e pioggia di miliardi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.