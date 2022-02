Elio Vito partecipa all'Agorà del Pd e fa infuriare Forza Italia: “Noi incompatibili con Lega e Fratelli d'Italia”

18 febbraio 2022 a

Elio Vito, deputato di Forza Italia, ha partecipato all’Agorà del Pd andata oggi in scena alla presenza di molti esponenti dem. La sua scelta ha fatto discutere all’interno del partito azzurro, ma lui si difende: “È una cosa davvero importante. Per me, ovviamente, ma anche per il senso delle Agorà, che come ho sempre detto sono una bella iniziativa messa in campo da Enrico Letta proprio per stimolare il confronto anche al di fuori del suo partito. Per questo - dice ad Affari Italiani - ho aderito molto volentieri, in particolare sul tema specifico della legge sulla cittadinanza, una questione che dobbiamo risolvere ormai da 15 anni. Per questo che mi definiscono ‘l’eretico’ di Forza Italia”.

“Sono io che sono diventato eretico - si chiede Vito - o è Forza Italia che ha abbandonato la sua tradizione liberale? Le cose che io dico sui diritti civili, ad esempio sostenendo il DDL Zan, certamente sarebbero state dette anche dalla Forza Italia del 1994! I rapporti di forza all’interno del centrodestra sono cambiati e Forza Italia ha assecondato l’ondata sovranista. La questione va ridefinita. L’attuale alleanza è fatta con partiti che hanno contenuti diversi dai nostri. Tajani dice che dobbiamo restare nel centrodestra per via della legge elettorale, ma per me bisogna guardare ai contenuti: se scopri delle incompatibilità con gli alleati, bisogna risolverle. E secondo me queste incompatibilità ci sono, eccome”.

La soluzione prospettata da Vito farà impallidire qualcuno: “Bisogna guardare ai contenuti e se troveremo più affinità con Pd e M5S, credo che ci si possa alleare con loro. Ormai sono caduti gli steccati ideologici e Forza Italia può permetterselo. Molti dicono che siamo condannati a stare con la Lega e Fratelli d’Italia: io non lo escludo, ma solo se sono coerenti con il nostro programma. Tutto dipende da cosa vogliamo fare, anche in campo economico”.

