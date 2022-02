Tagadà, la sferzata di Alessandro Sallusti: “Il centrodestra non esiste”. Ecco quando è morto

18 febbraio 2022 a

Parole di fuoco nei confronti della (ex?) coalizione di centrodestra. Nella puntata del 18 febbraio di Tagadà, programma di La7 condotto da Tiziana Panella, è ospite in collegamento Alessandro Sallusti, direttore di Libero, che disintegra Matteo Salvini e Giorgia Meloni per le continue liti: “Il centrodestra in realtà non esiste, questa spaccatura è l’esempio perfetto. Il centrodestra è morto il 4 marzo del 2018, il giorno delle ultime elezioni, quando Silvio Berlusconi e Forza Italia hanno perso la leadership. Quel centrodestra lì poteva funzionare solo con l’autorevolezza e l’autorità di Berlusconi, con un partito di maggioranza e due di minoranza”.

La Panella sottolinea come Salvini non sia riuscito ad incarnare il ruolo di leader: “Se pronti via la prima cosa che fa Salvini da nuovo leader del centrodestra è di mollare gli alleati e di mettersi con il Movimento 5 Stelle diciamo che non è partita bene… Poo sulla riforma della giustizia vediamo che Salvini se l’è intestata, la Meloni ha già fatto capire che non si spenderà, non dico che farà compagna contro, Forza Italia si sfilerà. Se questa è una coalizione che può candidarsi a governare il Paese… Io penso di no. Il problema non è se i singoli quesiti abbiano senso, il problema è un obiettivo politico. Il centrodestra vuole dare una spallata alla sinistra e svegliare il Parlamento e tutto il resto? Sì o no? La risposta è nì, no, né, boh, forse vediamo… Capisci che non siamo ben messi, non vedo - conclude il giornalista - un grande futuro per questa coalizione onestamente”.

