Contro Malan un "indegno plotone d'esecuzione", interrogazione di FdI in vigilanza Rai contro Agorà

Sullo stesso argomento: Ad Agorà si sfiora la rissa. Il senatore Malan linciato sul sangue no vax

15 febbraio 2022 a

Una puntata movimentata quella di martedì 15 febbraio di Agorà, il programma condotto da Luisella Costamagna su Rai3. Il senatore di Fratelli d'Italia Lucio Malan si è trovato a fronteggiare opinioni opposte sulle misure anti-Covid del governo, a partire dall'obbligo di green pass per i lavoratori viver 50 che scatta oggi, e non sono mancati i momenti di tensione come abbiamo raccontato in questo articolo .

Per Fratelli d'Italia quello andato in scena nel servizio pubblico non è stato un normale confronto dialettico ma un "linciaggio" compiuto da un "plotone d'esecuzione", denunciano Daniela Santanché e Federico Mollicone, capogruppo e componente della Commissione Vigilanza Rai.

"Solidarietà al collega Lucio Malan, che questa mattina ad Agorà su Rai3 è stato violentemente insultato da un vero e proprio plotone di esecuzione. Una puntata indegna del Servizio Pubblico nella quale l’unico esponente dell’opposizione in Parlamento, presente in studio, non ha avuto di fatto diritto di parola, è stato interrotto continuamente, accusato di sparare balle e st***zate, fino all’intollerabile accusa di non essere sano di mente con tanto di invito a fare ricorso a cure psicologiche e psichiatriche", affermano in una nota congiunta i parlamentari di Fratelli d’Italia.

Per FdI si è trattato di "un linciaggio ignobile e vergognoso, indegno della Rai e del Servizio Pubblico, avvenuto in una trasmissione costruita con un evidente squilibrio delle posizioni rappresentate e in palese violazione del codice deontologico dei giornalisti". per questo Fratelli d’Italia presenterà in Commissione Vigilanza Rai un’interrogazione per chiedere "spiegazioni immediate dai vertici di viale Mazzini".

