"Basta che il funerale non lo paghiamo noi!" Fulmine di Vittorio Feltri e il deputato no vax fa le corna

Il deputato Pino Cabras si equipara a Rosa Parks la donna afroamericana che ha sfidato le leggi razziali sedendosi nei posti riservati ai bianchi sull'autobus. Eil deputato ex Movimento 5 Stelle, ora nel Gruppo Misto con Alternativa c'è, lo ha ribadito martedì 15 febbraio a L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7.

Il parlamentare lotta contro l'imposizione del green pass e per andare in Sardegna, racconta, fa tortuosi percorsi passando per l'Ungheria. "Le leggi ingiuste non vanno obbedite. Questa è una legge ingiusta. In questo paese non è ammessa l’opposizione" dice sulle nuove regole sul green pass, in vigore da oggi, che non consentono a chi ha più di 50 anni di recarsi al lavoro se non è vaccinato. "Io ho scelto- aggiunge- come tante persone di valutare in base alla propria salute, condizioni e alle statistiche di correre questo rischio dato dall’epidemia. Ho deciso di non vaccinarmi, è una scelta personale" e per questa scelta Cabras rinuncerà alla diaria di parlamentare, "200 euro al giorno". Poi sottolinea che "a differenza degli altri parlamentari dell’opposizione di tutto il mondo, io non posso votare se non sono vaccinato. Questo è pericoloso perché un domani il governo potrebbe decidere che parte dei cittadini non può andare a votare".

In studio il direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri, commenta la scelta di Cabras. È "naturalmente legittima ma molto tortuosa, io personalmente non l'avrei percorsa per evitare tanti fastidi e tante fatiche. Compresa quella di starsene a casa forzosamente e di rinunciare a parte o all'intero stipendio, io questo non l'avrei fatto" dice Feltri.

"Dopodiché è padronissimo di non farsi vaccinare", dice il direttore che chiama erroneamente Cobras l'ex grillino, che prontamente lo corregge. "Grazie per la vocale",commenta ironicamente Feltri che dopo dà vita a un altro siparietto. Lo spunto è la considerazione che chi non si vaccina va incontro a rischi ma "non possiamo evitare a nessuno di comportarsi in modo libero - spiega il giornalista - Cabras ha esercitato una facoltà che non può essergli negata, se poi si dovesse ammalare e dovesse anche morire, pazienza: Ce ne faremo una ragione! L'importante è che le spese del funerale non ricadono su di noi..." afferma Feltri. L'ipotesi fa saltare sulla sedia il deputato sardo che non esita a fare pubblici scongiuri in favore di telecamera. "No, ha fatto le corna..." commenta divertita la Merlino.

