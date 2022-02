Cosa non dice Conte sul flop della Belloni al Quirinale. Retroscena M5s, veleni e (servizi) segreti

14 febbraio 2022 a

C'è qualcosa che non quadra nella candidatura a presidente della Repubblica di Elisabetta Belloni, la prima donna a capo dei servizi segreti lanciata nell'agone quirinalizio dal capo politico (almeno allora...) del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. La numero uno del Dis è stata presidente per meno di una notte, dopo che sembrava raggiunta un'intesa sul suo nome, per poi sfumare all'alba e trovarci poi col Mattarella bis.

Ma non tutto è ancora stato detto sulle eroe decisive per il Colle. C'è qualcosa che "non torna", si legge nel sito del giornalista Nicola Porro, conduttore di Quarta Repubblica. In un retroscena firmato da Antonio De Filippi vengono messe in fila le "incongruenze" del caso Conte-Belloni e della candidatura a insaputa della direttrice del Dis. "A quanto pare Elisabetta Belloni, dopo la miracolosa ripulitura" di Luigi Di Maio "per dargli una parvenza da ministro degli Esteri, si è guadagnata la riconoscenza dei grillini che la hanno proposta, a sua insaputa, alla Presidenza. Ma quanto è credibile, e se fosse vero preoccupante, che i grillini la abbiano fatta in barba al capo degli 007?" si legge nell'articolo. "Insomma la donna, chiamata da Draghi a sostituire l’uomo di Conte, si è fatta infilare, a sua insaputa, da Conte in un feroce tritacarne mediatico culminato con una foto insieme a… Di Maio. È già difficile credere che una ambasciatrice di lungo corso, a capo dei servizi, si esponga ad una brutale trombatura, ma è ancora più difficile credere che l’abbia fatto affidando al solo Conte la trattativa per la sua elezione. Insomma qualcosa non torna" è la tesi del sito di Porro.

Conte in ogni caso, fiaccato dalle polemiche interne e disarcionate - temporaneamente, in tutta probabilità - dai ricorsi degli attivisti "nemici", gode ancora di sondaggi che lo vedono come un leader affidabile e un discreto numero di fan personali. Come dimostrano lunedì 14 febbraio gli hashtag #CONTEilnostroPresidente e #ConteilMioPresidente che nel giorno di San Valentino stanno scavalcando le tendenze di Twitter. C'è ancora chi, nonostante tutto, è innamorato di Giuseppi.

