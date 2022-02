Che Tempo Che Fa, Massimo Giannini fa ridere Fabio Fazio sul M5s: "Come finisce tra Conte e Di Maio"

Giada Oricchio 14 febbraio 2022 a

Il caos del Movimento 5 Stelle fa ridere (amaro) “Che Tempo che Fa”. Domenica 13 febbraio, Fabio Fazio ha chiesto a Massimo Giannini: un favore da amico (ipse dixit) cioè di spiegargli come finisce: “Non ho capito chi vince” e il direttore de “La Stampa” è scoppiato in una risata: “Amichevolmente eh? Proprio amichevole! Sei stato cattivissimo, è una domanda a cui è impossibile rispondere”. Poi si è ricomposto e ha analizzato la situazione che sta dilaniando il Movimento a causa del dualismo Conte-Di Maio.

“A proposito dello sconforto delle iniziative che il presidente del Consiglio deve prendere e che riguarderanno la nostra vita, vedere quello che sta succedendo nel M5S ti dà la misura dei pericoli che corriamo” ha detto Giannini ritrovando serietà e compostezza. Dopo aver ribadito che i 5 Stelle hanno rivelato una dicotomia per certi versi “irriducibile” tra il capo del partito Giuseppe Conte e il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante l’elezione del presidente della Repubblica, ha osservato: “Il tutto condito da controversie giudiziarie paradossali come quella di questi giorni sul voto di Conte capo politico. Adesso spunta fuori una email che in fase giudiziale avrebbe potuto risolvere il problema, ma Vito Crimi (capo ad interim dei 5 Stelle prima di Conte, nda) se l’è dimenticata… vi rendete conto?”.

Giannini ha socchiusi gli occhi come a significare che era una dimenticanza poco credibile, mentre Fazio ha ironizzato: “Eh può capitare…”, “Siii, diciamo che può capitare… no… onestamente non dovrebbe capitare. Quindi dire come va a finire non lo so, quello che mi sento di dire: bene a occhio e croce no, non va a finire bene. Quello che conta sono gli elettori: il Movimento ha ancora 5 milioni di elettori, che ne sarà di loro?” è stato il graffio finale del direttore che scuoteva la testa tra il desolato e il divertito per la surreale situazione.

"C'è un dualismo per alcuni versi quasi irriducibile tra il Presidente del Movimento, Giuseppe Conte, e il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Il tutto condito da vicende paradossali quali sono quelle accadute negli ultimi giorni"@MassimGiannini a #CTCF pic.twitter.com/UZmNnoTv4F — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 13, 2022

