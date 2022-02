Dopo Nello Musumeci, Totò Cuffaro se la prende anche con Il Tempo

Francesco Storace 12 febbraio 2022 a

a

a

“Le notizie diffuse oggi da ’Iltempo.it’ sono assolutamente infondate”: e se lo dice Totò Cuffaro, tutti sugli attenti. Quando parla il commissario regionale “della DC Nuova” non si può scherzare, ma obbedire. Sul nostro sito avevamo dato notizia che Cuffaro non vorrebbe Nello Musumeci alla guida della Regione Siciliana. Perché altrimenti ci dovrebbe spiegare chissà che cosa voglia dire che presenterà una candidatura per la presidenza della regione Siciliana. Ma il tema non è solo questo. Cuffaro contesta anche altro: “Non ho mai affermato di voler fare accordi con il Pd e il M5S. ’Iltempo.it’, per correttezza verso i propri lettori e i siciliani, dovrebbe essere più attento a diffondere le notizie, riportando soltanto la verità e non inventando, altrimenti - conclude Cuffaro - sarò costretto ad adire alle vie legali”. Simpatico.

Cuffaro non vuole Musumeci in Sicilia. Per spalancare le porte a sinistra e M5s

C’è un dettaglio, onorevole. Neanche noi abbiamo scritto che Cuffaro voglia fare accordi con Pd e M5s. ma più semplicemente e modestamente che mettere in discussione il governatore uscente Musumeci significa favorire Pd e M5s nella loro voglia di conquistare la regione. È l’ex presidente che non deve bisticciare con le parole. E risparmi l’avvocato per cause più nobili. Anche perché le dichiarazioni contro il “centrodestra estremista” le ha fatte lui e non Il Tempo…

E l'onorevole Napoli spiega a Putin (e alla Meloni) che cosa si deve fare in Ucraina…

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.