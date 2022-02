E l'onorevole Osvaldo Napoli spiega a Vladimir Putin (e a Giorgia Meloni) che cosa si deve fare in Ucraina…

F.S. 12 febbraio 2022 a

Guardatelo bene, non perdetelo mai di vista. È un deputato che ogni giorno potrebbe salire in cattedra per vostro figlio o vostro nipote. È l’onorevole Osvaldo Napoli, che pure non è un novellino in politica, che declama quotidianamente via agenzie di stampa i destini del mondo, prendendosela immancabilmente – lui di “Coraggio Italia” – con Matteo Salvini o Giorgia Meloni o contro tutti e due assieme. Stavolta al mazzo aggiunge addirittura Vladimir Putin.

“È urgente che Vladimir Putin faccia un gesto forte di apertura diplomatica sull'Ucraina. Lui per primo sarebbe a trarne vantaggio sul piano politico”, e ora il leader russo dovrà interrogarsi sulle parole di Napoli... Pure la Meloni dovrà soggiacere al monito del deputato centrista. Sbaglia pure lei: “Chi, come Giorgia Meloni, rivolge un appello ’a tutte le parti in causa’ sbaglia: l’Italia sta con l’Europa e insieme fanno parte dell’Alleanza atlantica”. Un bel tacer non fu mai scritto….

