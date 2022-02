Controcorrente, l'arrampicata sugli specchi di De Luca junior sulle mascherine di papà Vincenzo. E la Gentili sbotta

12 febbraio 2022 a

Le parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, rimbalzano ancora sui social quando, sabato 12 febbraio, tra gli ospiti di Veronica Gentili a Controcorrente c'è anche Piero De Luca. Non è una omonimia: si tratta del deputato capogruppo Pd in Commissione Politiche dell'Unione europea alla Camera, nonché figlio del governatore "sceriffo" della Campania, che in una delle sue dirette Facebook aveva annunciato di andare per la sua strada, separata da quella decisa da Roma: "Il governo decide che non è obbligatorio l’uso della mascherina all’esterno. In Campania abbiamo deciso diversamente: l’obbligo rimane. Non è un grande sacrificio. Vorremmo evitare, diversamente dal governo nazionale, finzioni e prese in giro”.

De Luca non molla, in Campania vincono le mascherine all'aperto

Inevitabile che si chieda conto della presa di posizione di De Luca senior, sempre del Pd, che sconfessa la maggioranza di governo, a De Luca junior che si distingue per un audace tentativo di arrampicata sugli specchi. Spericolata al punto che la conduttrice del programma di Rete 4 glielo fa notare: "Ma non mi sta rispondendo!".

"Con la Cipollone faccio un...". De Luca insulta la dirigente, scoppia il finimondo in ministero

"L'azione di governo si è distinta per precauzione, rigore, attenzione alle indicazioni che arrivavano dai tecnici e dai medici.." continua il deputato del Pd. "E non ha risposto alla demagogia e alla propaganda che pure abbiamo visto in una fase difficile..." argomenta il dem senza convincere più tanto la Gentili. "Oggi c'è la possibilità nel quadro normativo che in alcune regioni e in alcuni territori si possano adottare misure più restrittive rispetto a quelle del governo" dice Piero De Luca che dà una botta al cerchio e una alla botte. "L'obiettivo resta tutelare la vita e la salute dei cittadini, se c'è la necessità legata alla densità della popolazione, in una fase transitoria in cui c'è ancora l'emergenza, in alcuni territori...". Un fiume in piena di distinguo, De Luca, tanto che la Gentili, sconsolata, passa oltre.

