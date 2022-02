Vincenzo De Luca contro la dirigente del Ministero: "Con la Cipollone faccio un brodino". Franceschini su tutte le furie

12 febbraio 2022 a

E' scoppiato il finimondo per l'attacco di Vincenzo De Luca. Il Ministero dei Beni culturali ha bocciato la Campania su Piano Caso e paesaggio e il presidente della Regione ha insultato la dirigente, capo dell'Ufficio Legislativa Annalisa Cipollone. "Con le dottoresse Cipollone niente Pnrr, al massimo il brodino vegetale...” ha tuonato De Luca. Il ministro Dario Franceschini è intervenuto subito redarguendo il governatore: "Battute offensive, aggravate da un sapore maschilista, di cui credo farebbe bene a scusarsi".

"Nei prossimi mesi cominceremo a misurare le difficoltà sul Pnrr non solo per quanto riguarda i progetti, ma anche perché in tante realtà della pubblica amministrazione italiana, a cominciare dalla realtà dei ministeri a Roma, non è cambiato niente. Continuiamo a essere bloccati da una palude burocratica che ancora non si riesce a cancellare", ha denunciato il presidente della Regione Campania. Poi la frase incriminata: "Voi pensate che con le centinaia di dottoresse Cipollone che ci sono nei ministeri saremo in grado di realizzare il Pnrr? Al massimo potremmo farci un brodino vegetale con tutte le cipollone sparse nei ministeri, rischiamo di non muovere una foglia".

