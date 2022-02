De Luca non molla, in Campania vincono le mascherine all'aperto

09 febbraio 2022 a

a

a

In Campania resta obbligatorio l’uso della mascherina anche all’esterno «in ogni luogo non isolato». È quanto previsto da un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in corso di pubblicazione, con la quale si disciplina l’uso delle mascherine di protezione «in relazione a quanto stabilito dall’ordinanza del Governo».

L’ordinanza numero 2 del 2022 che sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania prevede «l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato (ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento) nonché nelle file, code, mercati o fiere e altri eventi, anche all’aperto e nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi».

Video su questo argomento De Luca: "Credo sarebbe meglio elezione diretta del Presidente della Repubblica"

Sono esclusi dall’obbligo «i bambini di età inferiore ai 6 anni, persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo, soggetti che stanno svolgendo attività sportiva». Nell’ordinanza si raccomanda «ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente, a tutela della propria e dell’altrui sicurezza, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.