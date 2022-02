Piero Fassino, il M5S e le sue profezie al contrario: "Ma sulla Appendino avevo ragione io"

10 febbraio 2022 a

a

a

Era diventato lo zimbello della politica per le sue profezie che si avveravano sempre al contrario ("Beppe Grillo? Comodo criticare sempre, faccia un partito e si butti in politica e vediamo se prende voti"- "Chiara Appendino? Comodo criticare il sindaco dai banchi dell'opposizione, si candidi lei a sindaco e vediamo se la votano..."), ma Piero Fassino è un resistente di primo ordine. Si è tenuto gli sberleffi mettendosi a bordo del fiume nell'attesa. E oggi pare che si senta quasi un Nostradamus.

Non è una democrazia sana se un giudice decide su un partito

“Le profezie poi si sono avverate, bisogna solo aspettare che passi il tempo: nel corso del tempo hanno perso un sacco di voti e la Appendino si è seduta sulla mia poltrona e poi i torinesi hanno scelto un altro sindaco” dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato Pd. Come vede il momento complesso che stanno vivendo i Cinquestelle? “Auspico che trovino un punto d'accordo - ha detto ancora Fassino - per la coesione della maggioranza di governo che i 5S siano un movimento non lacerato e non diviso”. Considerati i precedenti, c'è da preoccuparsi in casa Cinquestelle...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.