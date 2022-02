La democrazia è morta, Sgarbi contro il super green pass alla Camera

08 febbraio 2022 a

Vittorio Sgarbi non ci sta. E sbotta contro l'obbligo di super green pass per entrare alla Camera dei deputati. "Dal 15 febbraio la democrazia sarà uccisa - dichiara Sgarbi durante la trasmissione condotta da Giordano su Rete4 - I deputati non potranno più andare alla Camera senza green pass".

E poi arriva la vera stoccata finale. "La legge sbagliata non è sacra - Queste sono leggi fasciste e vanno contrastate. Bisogna denunciare chi chiede il super green pass. Oggi io che sono negativo non sono potuto entrare alla Camera. Tutto questo è un'assurdità".

