Fuori dal coro, Giorgia Meloni perde la testa: “Draghi mi fa impazzire, fa promesse che non mantiene”

Mario Draghi messo con le spalle al muro da Giorgia Meloni. La presidente di Fratelli d’Italia affonda il premier sulla gestione della pandemia Covid e mette a nudo tutte le contraddizioni dell’ultima conferenza stampa nel corso della puntata dell’11 gennaio di Fuori dal Coro, talk show di Rete4 condotto da Mario Giordano: “A me fa impazzire una cosa, il governo decide delle cose e se ne deve assumere le responsabilità. Mi manda ai matti che Draghi fa delle promesse, poi quelle promesse non si avverano, arriva un’altra conferenza stampa e cambia completamente versione scaricando la responsabilità su altri. Quando fu istituito il primo green pass, io e forse lei Giordano, visto che siamo rimasti in poco, chiedemmo a Draghi sulla base di quale evidenza scientifica avesse fatto la dichiarazione sui possessori di green pass non contagiosi. Per mesi ci hanno detto dell’immunità di gregge, ma tutti sapevano che non sarebbe mai stata raggiunta, bastava vedere i dati. Sono diventata no-vax per averlo detto. Draghi ha cambiato completamente versione, deve chiedere scusa per aver detto cose false. Con il green pass - sottolinea la leader di FdI - ci sono stati comportamenti sbagliati, ci sono contagiati con il green pass attivo. È stato un lasciapassare per attaccare il Covid alla gente”.

Sempre tenendo il focus su Draghi Giordano domanda: “Che cosa vuole fare con il Quirinale?”. La risposta della Meloni è seccata: “Non ho gli elementi ancora per definirlo ma certamente a differenza di quelli che lo sostengono al governo non ho vincoli nei confronti di Draghi. Io intanto lavoro con il centrodestra per giocare questa partita insieme, per dare anche ai cittadini che rappresentiamo la possibilità di far parte di questa partita. Detto questo Draghi - chiarisce e conclude la Meloni - dovrebbe fare la cortesia di chiarire se è candidato oppure no, e se fosse interessato farebbe bene a dirlo”.

