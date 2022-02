Vuole i no vax nei forni, la furia di Giordano contro il dirigente siciliano

08 febbraio 2022 a

Un dirigente dell'ospedale Cervello di Palermo se l'è presa con i no vax dicendo che per loro ci vorrebbero campi di concentramento e forni. Durante la trasmissione "Fuori dal coro" andata in onda su Rete4, si è scatenata la furia di Mario Giordano contro il dirigente siciliano. Giordano è letteralmente sbottato: "Pirla! - ha detto il giornalista rivolgendosi al dirigente di Palermo - Non riesci a portare l'ossigeno al sesto piano del tuo ospedale e vuoi mettere i no vax nei campi di concentramento?"...

