Mediaset non taglia i no vax, Giordano e Del Debbio tornano in tv dopo le feste

Nonostante le voci degli ultimi giorni sul possibile taglio dei no vax in tv, Mediaset fa sapere che Mario Giordano e Paolo De Debbio si fermeranno solo per le festività di fine anno ma le loro trasmissioni torneranno in onda regolarmente a gennaio. In particolare "Fuori dal coro" si fermerà il 7 dicembre per tornare l'11 gennaio e "Dritto e rovescio" si fermerà il 16 dicembre e tornerà il 13 gennaio.

L’informazione Mediaset non rallenta, dunque, durante le festività: per la prima volta i programmi d’approfondimento di Canale 5 in day time, proseguono per tutto il periodo natalizio. Videonews accende due nuove trasmissioni: «Mattino Cinque News», condotto da Francesco Vecchi dal 13 dicembre al 4 febbraio, e «Pomeriggio Cinque News», affidato a Simona Branchetti dal 20 dicembre al 14 gennaio. Al termine del periodo festivo, i due programmi riprenderanno con le formule e le conduzioni attuali.

E sempre in questi giorni sono cominciate le nuove trasmissioni in HD di «Studio Aperto», «Tg4», Tgcom24« e "Sport Mediaset" dal nuovo hub tecnologico di Cologno Monzese dedicato esclusivamente ai programmi giornalistici. In più, per tutto il periodo natalizio sarà in onda senza interruzioni l’access prime time di Retequattro: "Stasera Italia", condotto da Barbara Palombelli, e "Controcorrente", condotto da Veronica Gentili. Prosegue anche nel prime time del mercoledì "Zona Bianca", affidato a Giuseppe Brindisi.

