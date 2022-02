Matteo Salvini e le mascherine aggiunte con Photoshop sui social: il terribile sospetto

01 febbraio 2022 a

Mai sfidare l'attenzione del pubblico dei social. Un post pubblicato da Matteo Salvini al termine di una riunione della Lega in Regione Lombardia scatena un terribile sospetto.

Come fa notare Dagospia, con tanto di zoom sulla foto, alcune mascherine indossate dai protagonisti della foto sembrano aggiunte da un grafico successivamente allo scatto. Il classico ritocco da Photoshop, magari per evitare le accuse di assembramento in luogo chiuso senza dispositivo di protezione.

Come si nota dall'immagine "allargata", anche la mascherina nera indossata dal leader del Carroccio fa venire parecchi sospetti. "Presto, qualcuno assuma un grafico migliore per Salvini" ironizza Dagospia. E la polemica social si infiamma.

