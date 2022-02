“Spettacolo indecoroso”. Meloni è ancora furiosa con Salvini: federazione innaturale, solo per sopravvivere

01 febbraio 2022 a

Il livello di allerta nello scontro tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini ha raggiunto picchi inimmaginabili poche settimane fa. La spaccatura causata dall’elezione del presidente della Repubblica, con Sergio Mattarella riconfermato al Quirinale, è ancora lacerante e la leader di Fratelli d’Italia spara a zero su tutto il mondo della politica, mettendo nel mirino anche il numero uno della Lega: “L'Italia affonda nella crisi economica, le famiglie e le imprese sono in ginocchio e le nostre coste sono prese d'assalto dall'immigrazione clandestina, ma i partiti che sostengono questo governo sono impegnati a dar vita ad alleanze e federazioni del tutto innaturali pur di sopravvivere. Per quanto tempo ancora avranno intenzione di tenere in piedi questo spettacolo indecoroso? Il potere del popolo è più forte delle alchimie di Palazzo. Ridiamo la parola al popolo italiano che in democrazia è sovrano”.

Oltre al precedente post su Facebook la Meloni è un fiume in piena e ha mandato un altro messaggio social: “Ormai è chiaro a chi giova mantenere lo status quo e forzare le regole democratiche: solamente a chi vuole salvare a tutti i costi la 0stabilità0 della propria poltrona. Ma la democrazia tornerà e noi saremo pronti. Fino ad allora non gli daremo tregua”. Poi c’è la difesa a spada tratta del suo partito Fratelli d’Italia, accerchiato dal fuoco delle critiche: “È già partito il fuoco di fila per tentare di demonizzare l’unico partito libero e non ricattabile. Noi continueremo a batterci per difendere l’interesse nazionale e rappresentare milioni di italiani che credono nel nostro progetto politico”.

