Mastella dà il numero di cellulare in diretta tv, imbarazzo totale da Mentana

“Tutti i miei cittadini hanno il mio numero personale, e io rispondo a tutti”. Così Clemente Mastella, sindaco di Benevento, alle telecamere della maratona Mentana in onda su La7 ogni giorno per seguire le elezioni in corso per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. “Lo do anche a lei. Il mio numero è 335 5930411. Ma molti sbagliano!”. Oggi sabato 29 gennaio è il sesto giorno di votazione ma le trattative sul nome del prossimo inquilino del Quirinale stentano a decollare. Mastella si trattiene davanti Montecitorio per commentare i due nomi in campo in queste ore, quello di Pier Ferdinando Casini e del Presidente uscente Sergio Mattarella.

“Se in finalissima incroci Federer, purtroppo si rischia di perdere. Mi pare evidente” ammette Mastella. “Già essere arrivati in finale per Casini è una grande scommessa su di lui, da parte del Parlamento e quanti gli sono vicini. È ovvio che per Casini, come per tanti di noi, viene prima l’Italia” afferma il sindaco di Benevento. L’ipotesi Mattarella, nonostante il trambusto in corso, è sempre più credibile: “Se si va su Mattarella, la sua esperienza è simile a quella di tanti di noi. Proveniamo dalla Democrazia Cristiana”. E tornando al paragone di Mattarella con Federer: “Se arriva Federer, credo si debba arretrare. Poi dipende da Federer. Se in finalissima si dovesse ritirare, allora rimarrebbe solo Casini”.

