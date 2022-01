Quirinale, Clemente Mastella e l'intervista a sorpresa in piazza: "Casini o Mattarella, i nomi sono questi"

28 gennaio 2022

Clemente Mastella fondamentale in queste elezioni del presidente della Repubblica? Il direttore del quotidiano Il Tempo Franco Bechis ferma l'ex ministro, oggi sindaco di Benevento dopo il collegamento con Enrico Mentana e la sua "maratona Quirinale". "Il livello purtroppo... Non si rendono conto di quello che sta accadendo: non vedo strategie politiche efficaci ma solo avidità partitica" spiega il politico. "E' dall'Aula che devono venire i nomi non dai vertici" ribatte Bechis. "I nomi in aula sono Mattarella e Casini" ribadisce l'intervistato definito una "vecchissima volpe" per la sue esperienza in campo. E Draghi? "Non ce la fa..."