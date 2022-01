Quirinale 2022, Clemente Mastella tira fuori l'uovo e fa impazzire Enrico Mentana: una strana metafora

Giada Oricchio 28 gennaio 2022 a

Mentre manca pochissimo alla nuova votazione per il presidente della Repubblica va in onda lo show di Clemente Mastella (con l’uovo) durante Maratona Mentana, il programma di LA7 sull’elezione del presidente della Repubblica. Mastella si è presentato davanti ai microfoni di LA7 e a sorpresa ha tirato fuori un uovo: “Vede questo uovo? L’uovo di Colombo? In questo caso è l’uovo di Mastella. Dissero a Colombo che sbatté l’uovo per tenerlo in piedi che erano capaci tutti, ma nessuno ci pensò” e il direttore Enrico Mentana divertito: “Ma lo sa che la facevo più giovane?!”, “A chi? A me? Si confonde con il tenente Colombo… voglio dire che è più facile che una chioccia faccia l’uovo che esca il presidente della Repubblica!”. E l'inviato Paolo Celata: "Si sta portando l'uovo in giro da stamattina per questa metafora!".

