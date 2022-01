Basta tecnici, Cattaneo boccia la Belloni

Federica Pascale 28 gennaio 2022 a

a

a

“Sto lavorando per avere un Presidente donna” ha dichiarato il segretario della Lega Matteo Salvini alla stampa, e da quel momento è iniziata la caccia ai nomi. Diversi quelli sul tavolo, e che vengono snocciolati durante la puntata di venerdì 28 gennaio di Stasera Italia, il talk di approfondimento politico condotto da Barbara Palombelli su Rete4.

Il primo a venire in mente ai più è quello di Elisabetta Belloni, attuale capo dei servizi segreti, apparentemente benvoluta da diversi schieramenti. La Belloni sarebbe il frutto di un asse tra il segretario della Lega e il capo dei Cinque stelle Giuseppe Conte, i quali si sono incontrati prima della dichiarazione che ha mandato in fibrillazione i giornalisti.

"Non è volontariato". Mentana sbotta con l'inviato e umilia i grandi elettori

Il deputato forzista Alessandro Cattaneo, intervistato davanti Montecitorio, dubita sull’opportunità di proclamare un tecnico al Quirinale e afferma che Forza Italia ha “da ridire sul metodo”. Belloni “è una persona in gambissima”, ha un curriculum straordinario e una carriera importate alla Farnesina ma “rimane comunque un tecnico”. Avendo già a Chigi Mario Draghi che “ha fatto carriera alla Banca d’Italia e poi alla BCE”, “crediamo che non sia opportuno avere in questi due ruoli così importanti due figure entrambe tecniche”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.