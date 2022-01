Presidente della Repubblica, Enrico Mentana sbotta con l'inviato e umilia i grandi elettori

Giada Oricchio 28 gennaio 2022 a

a

a

“Sono pagati eh!”. Enrico Mentana nel corso della sua maratona Quirinale sbotta e se la prende con i grandi elettori. Al termine della sesta votazione per il presidente della Repubblica, mentre è in corso lo spoglio e dopo la clamorosa svolta sull'accordo tra centrodestra e centrosinistra per una donna al Quirinale, l’inviato del TGLa7 sottolinea che "la stanchezza dei parlamentari inizia a farsi sentire".

Il colpo di scena si è già consumato, prima della sesta fumata nera, mentre il presidente Sergio Mattarella viene votato in massa dai partiti di centrosinistra, si fa avanti con insistenza il nome di Elisabetta Belloni, dal 2021 direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza che ha compiti di coordinamento e vigilanza sulle attività dei servizi segreti italiani. La trattativa adesso sarebbe in corso per far eleggere lei.

L'inviato di Mentana deve chiudere il collegamento e dichiara: "C’è un altro aspetto da non sottovalutare… siamo al quinto giorno e la stanchezza comincia a farsi sentire”. Il direttore però non gradisce l’osservazione e quando la linea torna allo studio sbotta: “Beh, figuriamoci noi, che dovremmo dire?”. “Eh, cominciano a essere stanchi” ribadisce il giornalista. “Non stanno facendo volontariato. Sono pagati per questo lavoro!” bacchetta Mentana che chiude il collegamento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.